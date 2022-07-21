مستشفى دانة الإمارات يحصل على اعتماد البورد الإماراتي

المصدر: (العين - وام)

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منح المعهد الوطني للتخصصات الصحية، المعهد الوطني المسؤول عن قيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة في القطاع الصحي والمُلحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، شهادة الاعتماد المؤسسي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وذلك بعد استيفاء معايير الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي، الأمر الذي سيُسهم في اعتماده لتدريب وتأهيل خريجي كليات الطب - مجال طبّ التوليد وأمراض النساء وطبّ الأطفال.

وقال الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية: «يسرّ المعهد أن يمنح مستشفى دانة الإمارات الاعتماد المؤسسي لدوره في العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لدعم التعليم الطبي».

وأضاف: «خضع مستشفى دانة الإمارات لجولات تفتيشية عدة والعديد من المراجعات لضمان امتثاله لمعايير الاعتماد المطلوبة من قبل المعهد، والتي تستند إلى خمسة مجالات رئيسية وهي الحوكمة، وبيئة التدريب، والمتدربين، وأعضاء هيئة التدريس، وضمان الجودة والابتكار، والتي تُشكّل معايير مهنية عالية المستوى».

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