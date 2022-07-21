حاكم رأس الخيمة: الارتقاء بجودة حياة المواطنين أولوية رئيسية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارات، والدفع بعجلة التنمية الاجتماعية المتوازنة، وتعزيز التماسك الأسري، أولويات رئيسية لترسيخ مكانة الدولة وبناء أجيال قادرة على المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً خلال الخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج وزارة تنمية المجتمع، الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارات بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة موطناً للسعادة والازدهار والتطور.

وأشاد سموه بجهود الوزارة، مؤكداً أهمية تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع في شتى المجالات، وضرورة العمل على تطوير سياسات متكاملة، وتقديم خدمات اجتماعية متميزة تتماشى مع توجهات الإمارات لتكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع بكل فئاته.

قنصل اليابان

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، نوبورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان في دبي والمناطق الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات واليابان.

من جانبه عبر نوبورو سيكيجوتشي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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