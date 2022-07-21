5680 خريج إدارة أعمال من «أمريكية الشارقة» منذ 2001

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت الدكتورة نرجس بوبكري عميدة كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية بالشارقة لـ «البيان»، أن عدد الطلبة الذين تم تخريجهم من الكلية منذ العام 2001 بلغ 5,680 طالباً وطالبة.

كما أن هناك ألفاً و 110 من الطلبة يدرسون حالياً بالكلية، منهم 281 من الطلبة المواطنين، وأن خريجيها يعملون في بعض أكبر المؤسسات والشركات المحلية والعالمية مثل أمازون و«كي بي أم جي» و«ايرنست أند يونغ» و«ديلويت» و«ماستركارد» وبنك «أتش أس بي سي» وغيرها، فضلاً عن العمل في جهات حكومية مثل وزارة الاقتصاد وسوق دبي المالي .

ومركز دبي المالي العالمي ودائرة المالية بالشارقة وغيرها العديد، كما أن قاعة التداول التفاعلية المتقدمة تقنياً بالكلية والتي تضم 22 محطة وتمتلك ذات البث المباشر والأدوات والبرامج التي يستخدمها المتخصصون في شركات الاستثمار في وول ستريت تعد من المرافق البارزة في الكلية التي تعتمد التعليم التجريبي.

كما تضم الكلية 18 فصلاً دراسياً ذكياً، وقاعتين للمحاضرات مزودتين بإمكانيات التقاط الفيديو واتصالات المؤتمرات، ومختبرات الكمبيوتر التي تخدم طلبة الكلية، كما أن برامجها تراعي متطلبات سوق العمل، منها مساقات في العملات المشفرة ولغة البرمجة بايثون وتحليلات البيانات وغيرها.

6 تخصصات

وقالت الدكتورة بوبكري: إن كلية إدارة الأعمال تطرح برامج ماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة والمالية، وبرنامج البكالوريوس - الدكتوراه في إدارة الأعمال لمجتمع الأعمال الأوسع، وتقدم الكلية برنامج البكالوريوس – الدكتوراه بالتعاون مع جامعة ساوث كارولينا في الولايات المتحدة، والذي يتيح للطلاب فرصة الحصول على درجة الدكتوراه من جامعتين مشهورتين دولياً والاستفادة من تجربة الدراسة في الخارج.

إضافة إلى طرح برنامج بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال، والذي يوفر للطلاب فرصة الاختيار من بين 6 تخصصات هي المحاسبة، والاقتصاد، والمالية، والتسويق، والإدارة، ونظم المعلومات وتحليلات الأعمال، فضلاً عن مجموعة متنوعة من التخصصات الفرعية، كما أن الكلية هي واحدة من اثنتين في الدولة تقدم برنامج بكالوريوس الآداب في الاقتصاد، كما تعد الطلبة في مجال المحاسبة للحصول على شهادات محاسبية مهنية، مثل شهادات محاسب عام معتمد ومحاسب إداري معتمد ومدقق داخلي معتمد، إضافة إلى أن برنامجها في المالية يعد الطلاب لامتحان المحلل المالي المعتمد في المستوى 1.

تعزيز

ولفتت الدكتورة نرجس إلى أن الكلية حريصة على تعزيز الشراكات المستدامة والقيّمة مع مختلف الجهات المعنية في المنطقة، والسعي على الحفاظ على دور الكلية الحيوي كعامل تكاملي بين الشركات، في كل من القطاعين العام والخاص، وبين الطلاب، الأمر الذي يميز البرامج الأكاديمية التي تراعي مطلوبات سوق اليوم، مثل مساقات في العملات المشفرة ولغة البرمجة بايثون وتحليلات البيانات وغيرها.

تصنيف

أكدت الدكتورة نرجس بوبكري أن الكلية تعد واحدة من أفضل كليات إدارة الأعمال في المنطقة، حيث جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة بناءً على تصنيف «كيو أس» العالمي للبرامج الجامعية لعام 2022، في المرتبة الأولى في الدولة ومن بين أفضل 250 جامعة على مستوى العالم لدراسات الأعمال والإدارة، والأولى (تعادل) في الإمارات وبين أفضل 250 جامعة على مستوى العالم في المحاسبة والمالية، أما على مستوى الدراسات العليا، فقد تم تصنيف برنامج ماجستير إدارة الأعمال في أمريكية الشارقة من بين أفضل 10 برامج في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ومن بين أفضل 250 في العالم بناءً على تصنيف «كيو أس» العالمي لبرامج ماجستير إدارة الأعمال لعام 2022.

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