هيئة تنمية المجتمع في دبي تنظم «أنا وأمي وصيف ممتع»

المصدر: دبي - البيان

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نظّمت هيئة تنمية المجتمع في دبي مؤخراً فعّالية بعنوان «أنا وأمي وصيف ممتع»، وذلك كجزء من دورها الفعّال في تعزيز التواصل الاجتماعي، ونشر الوعي حول أهمية الترابط الأسري بين أفراد الأسرة.

وقد تم تنظيم الفعالية بالتعاون مع النادي النسائي الرياضي (فت هاب) للسيدات، حيث لعب دوراً كبيراً في تنظيم أنشطة الفعالية التي أشرفت عليها الهيئة، والتي تضمّنت ورشاً مهنية ورياضية واجتماعية ونفسية، ضمن أجواءٍ تسودها المتعة والأُلفة بين جميع الأفراد المشاركين فيها.

وقدّمت ناعمة الشامسي رئيس قسم الأسرة والشباب هذه الفعالية، وكان لحضورها إضافة مميّزة على هذا الحدث الاستثنائي، حيث ركّزت على التحديات والفجوات بين العلاقة الأسرية التي تجمع بين الأم وبناتها، وخصوصاً المراهقات منهنّ، من خلال جلسةٍ تفاعلية، حيث دار حوار بين الأم وابنتها، تم من خلاله تسليط الضوء على مجموعة من الجوانب الاجتماعية المهمة.

وتهدف فعالية «أنا وأمي وصيف ممتع» إلى تحقيق 3 محاورٍ أساسية، متمثّلة بتعزيز العلاقات الأسرية بين الأم وبناتها، إلى جانب استثمار أوقات الفراغ بممارسة أنشطة مفيدة، فضلاً عن تعزيز المستوى الثقافي لدى الأسرة، حيث تؤمن الهيئة بأهمية الحوار وتكوين الصداقة بين الأم وبناتها، لما لهذه العلاقة من أهمية كبيرة في بناء جسور الثقة، وتقوية روابط الألفة والمحبة بينهنّ.

وقد حدّدت هيئة تنمية المجتمع هذا التوقيت لتنظيم الفعالية على وجه الخصوص، من أجل استثمار فترة الصيّف لتعلّم مهارات جديدة، أما نوعية الأنشطة فقد تم اختيارها للتوعية بضرورة وأهمية الرياضة في صحتنا الجسدية والنفسية، والتي حرص النادي النسائي الرياضي على التوعية بها من خلال دورها الكبير في الفعالية.

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