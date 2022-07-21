حاكم أم القيوين يبحث العلاقات مع القنصل الأمريكي

المصدر: أم القيوين - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بمكتبه في الديوان الأميري، أمس، ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالقنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الميادين.

من جانبها، أشادت ميجان جريجونيس القنصل العام الأمريكي في دبي، بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وبما تشهده الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية شاملة في كافة الميادين. حضر اللقاء..

الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية في أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين.

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