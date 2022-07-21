وزارة الدفاع تبحث التعاون العسكري مع نيوزيلندا

المصدر: أبوظبي - وام

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التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اللواء بحري جيم جيلمور، قائد القوات النيوزيلندية المشتركة، الذي يزور الدولة حالياً.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين الإمارات ونيوزيلندا.

وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات والتطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها.

كما استقبل اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي، رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية، اللواء بحري جيم جيلمور قائد القوات النيوزيلندية المشتركة، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيوزيلندا، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

حضر اللقاءين عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع، والوفد المرافق للضيف.

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