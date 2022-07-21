«الروح الإيجابية» تختتم فعاليات «صيفنا مرح وسعادة»

المصدر: دبي ـ البيان

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اختتمت مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، فعاليات «صيفنا مرح وسعادة» في موسمها الثاني، التي نظمتها المبادرة بالتعاون مع مجالس الموارد البشرية والسعادة والإيجابية وأصحاب الهمم، في خيمة السعادة، بهدف تعزيز جهود المبادرة الرامية للارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ روح الانسجام الاجتماعي، وتوفير حياة سعيدة في الأحياء السكنية مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، إلى نتائج فعاليات «صيفنا مرح وسعادة»، واستقطابها لقرابة 700 شخص من الطلبة وأولياء الأمور على مدار أسبوعي الفعاليات، الذين توافدوا للمشاركة بمختلف الدورات والورش المصاحبة، مؤكداً أن مبادرة الروح الإيجابية، مستمرة في تعزيز جهودها في المجتمع، حرصاً على تحقيق أهدافها في تنمية الوعي الأمني والمجتمعي، إلى جانب التوعية بخدمات شرطة دبي المرورية والجنائية، وترسيخ قنوات التواصل بين الأفراد والشرطة.

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