مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية يعقد اجتماعه الأول

المصدر: دبي - وام

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، الاجتماع الأول للمجلس، الذي عقد بنادي ضباط الشرطة، بحضور أعضاء المجلس: المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، والدكتور محمد مراد عبدالله، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد.

وتم خلال الاجتماع استعراض مرسوم إنشاء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، وتشكيل مجلس أمناء المؤسسة، ولغايات حسن إدارة الأملاك والأصول والأموال التي أنشأها وخصصها حال حياته لأعمال الخير.

كما اطلع أعضاء المجلس على عرض تعريفي للخدمات التي ستقدمها المؤسسة والهيئات والجهات التي سوف تشرف على تشغيلها وإدارتها، واستعراض قائمة المؤسسات التعليمية والصحية التي تندرج ضمن أعيان مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، إلى جانب تخصيص زيارات ميدانية للأعيان التابعة للمؤسسة الخيرية، والاطلاع على سير العمل في كل منها.

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