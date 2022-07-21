شراكة بين مركز محمد بن راشد للفضاء و«ستراتا للتصنيع»

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت شركة ستراتا للتصنيع، الشركة الرائدة في مجال تصنيع أجزاء هياكل الطائرات، مع مركز محمد بن راشد للفضاء، عقداً جديداً لتصنيع المزيد من أجزاء القمر الاصطناعي MBZ-SAT، والذي يعتبر الأحدث في المنطقة في مجال التصوير عالي الدقة.

ويأتي إبرام المزيد من الاتفاقيات تأكيداً على التزام الشريكين في دعم نمو قطاع الفضاء والتصنيع وتطوير منظومة الصناعة المتقدمة واستدامتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تحفيز ودعم النمو في قطاع التصنيع المحلي والابتكار والتكنولوجيا المتطورة.

وأوضح إسماعيل علي عبد الله، المدير التنفيذي لشركة ستراتا، أن توقيع عقد الشراكة الجديد بين ستراتا للتصنيع ومركز محمد بن راشد للفضاء يعتبر امتداداً للشراكة الإستراتيجية بينهما، ويهدف إلى تعزيز وتوطين صناعة الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من موقع «ستراتا للتصنيع» كشركة رائدة تساهم في دعم علامة «صنع بفخرٍ في الإمارات» حول العـالم، تشارك للمرة الثانية في عمليات تصنيع وتوريد مكونات القمر الاصطناعي «MBZ-Sat»، حيث تعد هذه الشراكة تأكيداً لمكانة «ستراتا للتصنيع» كشريك استراتيجي في قطاع التصنيع للمركز.

جودة

وأضاف: إن ستراتا حرصت منذ بدء عملياتها على تسليم أجزاء هياكل الطائرات وفق أعلى معايير جودة التصنيع، بما يعكس تنافسية القطاع الصناعي في الدولة على المستوى العالمي. وتأتي هذه الاتفاقية دليلاً على أهمية التعاون بين الشركات الوطنية في القطاع الصناعي.

ومن جهته، قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: نسعى من خلال مساهمتنا في تطوير قطاع الفضاء إلى دعم وتعزيز التواجد الإقليمي والدولي لدولة الإمارات لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، ذلك تماشياً مع استراتيجية مركز محمد بن راشد للفضاء 2021-2031.

دعم

وأضاف المري: إن مركز محمد بن راشد للفضاء، يحرص على دعم الشركات الخاصة الوطنية، التي من شأنها أن تساهم في تطوير مجال صناعة الفضاء الإماراتي، ويأتي عقد شراكة جديدة مع ستراتا بناء على قيامها بصناعة منتجات وطنية ذات جودة عالية جعلتها الشريك الاستراتيجي في عمليات التصنيع.

حيث أوكل إلى ستراتا مهمة تصنيع كل من الأجزاء الميكانيكية والمسطحة للقمر الاصطناعي MBZ-Sat، وينسجم ذلك مع تعزيز الكفاءات الوطنية المتخصصة، وتطوير القدرات العلمية والتقنية العالية، ونشر ثقافة الابتكار الوطني.

إمكانات

ويبلغ وزن القمر الاصطناعي، ذو الأبعاد (3m x 5m)، حوالي 750 كيلوغراماً، ويتميز «MBZ-SAT» بقدرة عالية على تحسين دقة التقاط الصور، بالإضافة إلى زيادة سرعة نقل وتحميل البيانات بمقدار 3 أضعاف عن الإمكانات المتاحة حالياً. كما يساعد نظام جدولة ومعالجة الصور المؤتمت بالكامل في القمر على إنتاج صور تفوق كمية الصور التي يُنتجها المركز حالياً بـ 10 أضعاف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز