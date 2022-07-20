مركز محمد بن راشد للفضاء ينضم الى المرصد الفضائي الدولي للمناخ

المصدر: وام

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انضم مركز محمد بن راشد للفضاء /MBRSC/ رسميًا إلى المرصد الفضائي الدولي للمناخ /SCO/، الاتحاد العالمي الذي يضم وكالات ومنظمات الفضاء بقيادة المركز الوطني للدراسات الفضائية /CNES/ والذي يسعى إلى تنسيق الجهود العالمية والتوصل إلى التقييم الدقيق ومراقبة تأثير تغير المناخ، كما تأتي هذه الخطوة تماشيًا في إطار تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في مجال مشاريع الفضاء المستقبلية.

ومن خلال انضمامه إلى هذا المرصد، سيقوم مركز محمد بن راشد للفضاء بتقديم المعلومات الواردة عن طريق القمر الاصطناعي /DMSat-1/، وهو الأول لبلدية دبي لمراقبة الغلاف الجوي وتم إطلاقه في العام 2021، ويعمل على تعزيز التدابير الهادفة إلى حماية البيئة، وترسيخ مكانة دبي كنموذج عالمي للتنمية المستدامة، إذ تشارك بلدية دبي في هذا الإطار البيانات والنتائج القيّمة المستخلصة من القمر الاصطناعي مع مجتمع الفضاء الدولي، لاسيما وأن القمر قد قام منذ إطلاقه بدور بالغ الأهمية في مراقبة التغيرات المناخية في دولة الإمارات ومسبباتها المختلفة.

وقد قام سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، بتوقيع ميثاق المرصد الفضائي الدولي للمناخ /SCO/ في خطوة تمهد الطريق لعضوية دولة الإمارات الرسمية في الشبكة الدولية.

وفي تعليق له على توقيع الميثاق، قال المري: "هذه خطوة أساسية ومهمة لتحقيق رسالتنا بالشراكة مع بلدية دبي، وبدء التعاون مع المنظمات الدولية لاستخدام البيانات التي نجمعها من القمر الاصطناعي /DMSat-1/، إسهاماً من دولة الإمارات في دعم الجهود العالمية المبذولة لرصد تأثير تغير المناخ، حتى نتمكن من المشاركة في معالجة تبعات هذه القضية الملحّة التي يتشارك العالم في التصدي لها".

وأشاد المري بجهود المرصد الفضائي الدولي للمناخ وفروعه المحلية، مؤكداً أن حجم ومدى تأثير تغير المناخ يتطلبان جهداً تعاونياً من جميع الأطراف المعنية، مثمناً دور المرصد في جمع وتحليل البيانات الواردة من الأقمار الاصطناعية حول هذا الموضوع، ومؤكداً أن هذا التعاون يساعد في صياغة خطط عمل تضمن حماية الأرض والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمقبلة.

وأضاف: "شرف كبير لنا أن ننضم إلى هذه المبادرة العالمية، كما يشرفنا مضافرة جهودنا مع بلدية دبي لإضافة إنجازات جديدة لسجل دولة الإمارات الحافل بالإنجازات الهادفة لخدمة شعوب المنطقة والعالم".

ويمثل القمر الاصطناعي /DMSat-1/ أحد العناصر التي تؤكد التزام دولة الإمارات ببنود اتفاقية باريس للمناخ التي تدعو إلى توفير البيانات حول انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الدول الموقِّعة، فضلاً عن الارتقاء بالقدرات الوطنية في مجال دراسة وتحليل ظاهرة الاحتباس الحراري، إذ يعد إطلاق /DMSat-1/ وتشغيله جانباً من استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فيما تسهم البيانات التي يجمعها في تنفيذ النظام الوطني لإدارة انبعاث غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتغير المناخي للدولة 2017-2050.

من جهته، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: " يسعدنا البدء بالتعاون مع المنظمات الدولية لاستخدام البيانات التي نجمعها من القمر الاصطناعي /DMSat-1/، والذي أحدث نقلة نوعية بتقنيات وآليات الرصد المستخدمة في مجال التأكيد على جودة الهواء وانخفاض ملوثات بيئة الهواء، وتماشياً مع مجريات التطور العالمي في مجال البيانات الفضائية والاستشعار عن بُعد، لهذا أُطلق هذا القمر الاصطناعي النانومتري المخصص لأغراض الرصد البيئي بالوطن العربي، كما أن السعي في الإسهامات الاستراتيجية على النطاق العالمي يعزز دور دولة الإمارات في تنفيذ بنود اتفاقية باريس للمناخ والتي تنص على توفير معلومات وبيانات رصد انبعاثات الغازات الدفيئة، وتسخير التقنيات المتطورة ووضع آليات متقدمة في عمليات الرصد، وبناء القدرات الوطنية لدراسة ظاهرة الاحتباس الحراري، ودعم الدول النامية بتوفير البيانات والتقنيات اللازمة لتنفيذ أهداف الاتفاقية، وزيادة الإسهام الإيجابي لدبي بتوفير معلومات الرصد البيئي للمنظمات العالمية والدول الأخرى.

وتقدم جميع وكالات الفضاء الأوروبية الدعم للمرصد الفضائي الدولي للمناخ /SCO/ الذي توجد له فروع وطنية في روسيا والصين واليابان والهند والمغرب والإمارات. وتلتزم الدول الأعضاء بتوفير بيانات الأقمار الاصطناعية التي تجمعها لدعم هذه المبادرة، وبما يعود بالنفع على المجتمع الدولي عموماً، للمساعدة في تقييم ورصد التأثير العالمي لتغير المناخ.

وإضافة إلى توفير بيانات الأقمار الاصطناعية عقب التحقق منها بشأن تغير المناخ، سيساعد المرصد أيضاً في تطوير مجموعة أدوات وخدمات مفيدة لتعزيز قدرات الحوسبة في مجال تحليل البيانات المتخصصة حول تغير المناخ.

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