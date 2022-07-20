ليوا.. تحتفي بالمكانة الثقافية والاقتصادية للرطب

المصدر: أبوظبي – حصّة بن غويفه

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احتفاء بالمكانة الثقافية والتراثية والاقتصادية للرطب في الإمارات، يقام مهرجان ليوا للرطب سنوياً في مدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي، وتقام الدورة الحالية من المهرجان في الفترة ما بين 16 إلى 24 يوليو الجاري.

تشهد الدورة الـ 18 من المهرجان، والتي تأتي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مجموعة من الفعاليات والمسابقات المتنوعة منها 23 مسابقة رئيسية بقيمة جوائز تبلغ 8 ملايين و300 ألف درهم، وتقام على هامشه محاضرات حول زراعة النخيل، وأمسيات شعرية، وسوق لبيع المعدات الخاصة بزراعة النخيل ومنتجات الرطب.

تتنافس المزارع المحلية للظفر بلقب "أفضل مزرعة للرطب"، ضمن مسابقة "مزاينة الرطب" وهي الفعالية الأبرز في المهرجان، ويضم المهرجان أيضاً مزايدات لبيع الرطب قد يصل سعر الكيلو الواحد منها إلى أكثر من 6000 درهم.

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