رئيس الدولة: طلبة الإمارات سفراء لوطنهم وجسر للتواصل ونقل الصورة الحضارية لبلدهم

المصدر: باريس - وام

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عدداً من طلبة الدولة الدارسين في الجامعات والمعاهد في الجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى فرنسا.

وتعرف سموه خلال اللقاء الذي شاركت فيه معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، على تخصصات الطلبة وأوضاعهم الأكاديمية، وحثهم على تحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية من أجل الإسهام مع بقية إخوانهم الطلبة في تعزيز مسيرة الوطن ونهضته.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة على أهمية الدور الذي يضطلع به طلبة الإمارات الدارسون في الخارج كونهم سفراء لوطنهم وجسراً للتواصل ونقل الصورة الحضارية لبلدهم إلى الشعوب الأخرى، وإبراز ما يتحلى به شعب دولة الإمارات العربية المتحدة من قيم تسامح وتعايش وتواصل.

وأعرب سموه عن سعادته واعتزازه بلقاء الطلبة والتعرف إليهم والاطمئنان على أحوالهم، مؤكداً أن كل طلبة دولة الإمارات، سواء خارج الوطن أو داخله، هم محل اهتمام قيادة الدولة التي تحرص على توفير مختلف السبل والوسائل التي تساعدهم على الجهد والمثابرة لتحقيق أهدافهم في الحصول على المعرفة العلمية والمستويات الدراسية الرفيعة.

اعتزاز

ومن جانبهم أعرب طلبة الإمارات عن سعادتهم واعتزازهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، معاهدين سموه بأن يكونوا عند حسن ظن قيادة الدولة في تحصيلهم العلمي، وصولاً إلى أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية لمواصلة مسيرة التقدم في الوطن، وعبروا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من خدمات ودعم لمواصلة مسيرتهم بكل جد واجتهاد.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عدداً من الأطباء الإماراتيين الذين شاركوا مع زملائهم الفرنسيين في الخطوط الأمامية في علاج المصابين خلال عملهم في المستشفيات والمراكز الطبية في فرنسا أثناء جائحة «كوفيد 19».

فخر

وأعرب سموه عن فخره بهذه النخبة المشرفة من أبناء الوطن.. وقال: «أنتم خير سفراء لدولة الإمارات، وبكم وبأمثالكم نفخر ونعتز.. مثلتم قيمنا الأصيلة وأخلاقنا التي تعلي القيم الإنسانية في التعاون والتضامن خلال مختلف الظروف».

حضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة، وهند العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا.

محمد بن زايد:

كل طلبة الإمارات سواء خارج الوطن أو داخله محل اهتمام قيادة الدولة

سموه حثهم على تحقيق التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية للإسهام في تعزيز مسيرة الوطن

سموه للأطباء: أنتم خير سفراء للإمارات وبكم وبأمثالكم نفخر ونعتز

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