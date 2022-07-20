تأسيس «إن تي إنيرجيز» بشراكة فرنسية لدعم تحول الطاقة في الإمارات

المصدر: باريس - البيان

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شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وكاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية على هامش زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة الفرنسية باريس، توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة بين شركة الإنشاءات البترولية الوطنية، المملوكة بالكامل من مجموعة الجرافات البحرية الوطنية وشركة تكنيب إنيرجيز.

وقام بتوقيع هذه الاتفاقية كل من المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية وآرنو بيتون، الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب انيرجيز.

وتهدف الشركة الجديدة، «ان تي انيرجيز» ومقرّها أبوظبي، إلى دعم تحول قطاع الطاقة في دولة الإمارات ودول المنطقة وشمال أفريقيا من خلال تقديم مجموعة من النشاطات والعمليات بما فيها خدمات ذات قيمة مضافة في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر، وتنفيذ مشاريع إزالة الكربون ذات الصلة، والتقاط ثاني أكسيد الكربون، والمشاريع الصناعية في مجالات تحويل النفايات إلى طاقة، والتكرير الحيوي، والكيمياء الحيوية، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بتحول قطاع الطاقة.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية: «تؤكد الاتفاقية الجديدة التزام شركة الإنشاءات البترولية الوطنية المملوكة بالكامل من مجموعة الجرافات البحرية الوطنية بدعم تحول قطاع الطاقة وإزالة الكربون، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات باتخاذ إجراءات إيجابية وفعّالة بشأن تغير المناخ بغية ضمان مستقبل خالٍ من الكربون.

تمثّل هذه الاتفاقية مع شركة تكنيب انيرجيز آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات في مجال الطاقة المستدامة، وتأتي تنفيذاً لخططنا التوسعية واستكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات العالمية تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية للنمو والتوسّع المستمر».

تشجيع ثقافة الاستدامة

وقال المهندس أحمد الظاهري: «نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة تكنيب انيرجيز الرائدة في مجال تحول قطاع الطاقة التي تهدف إلى تشجيع ثقافة الاستدامة ودعم أفضل الممارسات البيئية في ضوء التزام حكومتنا الرشيدة بالتوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة.

من خلال الجمع بين الخبرات التكنولوجية لشركة تكنيب انيرجيز وقدراتها الشاملة في مجال إدارة المشاريع وحضورها العالمي، ومهارات شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في إدارة مشاريع الهندسة والمشتريات والإنشاءات وحضورها الإقليمي وقدراتها التصنيعية المعروفة، ستوفر الشركة الجديدة خدمات ذات قيمة مضافة في مجال الهيدروجين وستدعم مشاريع إزالة الكربون ذات الصلة والتقاط ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات ودول المنطقة وشمال أفريقيا».

مشاريع بارزة

وقال آرنو بيتون: «تمثل هذه الشراكة مع الإنشاءات البترولية الوطنية علامة فارقة جديدة في رحلتنا لتسريع تحول الطاقة والحد من ظاهرة التغير المناخي.

نفخر بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة رائدة في مجالها وشريكنا الموثوق الذي رافقنا في تنفيذ العديد من المشاريع البارزة في مجال الطاقة. من خلال تبادل خبراتنا وقدراتنا في القطاع، نحن على ثقة أن شركة ان تي انيرجيز ستدعم بشكل كبير تحول قطاع الطاقة في دولة الإمارات ودول المنطقة وشمال أفريقيا على الصعيد المحلي ولأهداف التصدير، خصوصاً في مجال الهيدروجين الأزرق والأخضر والأمونيا وإدارة ثاني أكسيد الكربون.

والوقود المستدام. ستمكّننا هذه الشراكة أيضاً من توفير ودمج حلول شاملة من شأنها تسريع الانتقال نحو مجتمع منخفض الكربون، وتطوير الكفاءات المحلية، واتباع نهج إنشاء القيمة المحلية المضافة، وكسر الحواجز لبناء مستقبل مستدام».

وستعمل الشركة الجديدة أيضاً على توفير خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية، وخدمات كفاءة الطاقة في المباني وتركيب وإصلاح الخزانات البترولية، وتركيب وصيانة وصناعة معدات الطاقة البديلة، بالإضافة إلى الممارسات الهندسية في منشآت النفط والغاز والطاقة البديلة.

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