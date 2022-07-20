«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوكرانيا

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تسلم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد دمترو سينيك، سفير أوكرانيا لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد للسفير الأوكراني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده.

وأعرب سفير أوكرانيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات العربية المتحدة لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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