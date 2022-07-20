إطلاق مبادرة «ساعة مع الشباب» في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق مجلس أبوظبي للشباب، بالتعاون مع مجالس أبوظبي في ديوان الرئاسة، مبادرة «ساعة مع الشباب»، والتي تهدف لتعزيز قنوات التواصل مع الشباب في إمارة أبوظبي، من خلال عقد لقاءات دورية بمجالس الأحياء في أبوظبي والعين والظفرة.

كما تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على المواهب الشابة، حيث يتم استضافة أحد الشخصيات الشبابية المتميزة في مجالات عدة منها: الإعلام الرقمي والزراعة وثقافة التطوع وريادة الأعمال والصناعة، وغيرها من المجالات، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة تجاربهم ومشاريعهم مع أقرانهم الشباب.

وتوفر المبادرة لكافة الشباب مشاركة أفكارهم مع مجلس أبوظبي للشباب والمجالس الشبابية الفرعية التابعة له في العين والظفرة ومشاريعهم التنموية، وأي تحديات تواجههم، ويحرص المجلس على لقاء الشباب في مجالس الأحياء للاستماع لهم وتقديم الدعم والتوجيه اللازم لهم.

وتأتي أولى جلسات المبادرة بالتزامن مع اليوم العالمي لمهارات الشباب في مجلس ربدان في أبوظبي بعنوان: الشباب الموهوبون في الإعلام الرقمي، ويقدمه نخبة من الشباب الإعلاميين وهم: سيف الذهب، وعذاري السركال، وريهام بدر، حيث سيتم مناقشة أبرز الفرص في مجال الإعلام الرقمي، وكيفية تسخير منصات التواصل لنشر رسالة هادفة للمجتمع، وذلك يوم غد.

وأما في ثانية الجلسات فسيستضيف مجلس الظفرة للشباب الموهوبين في ريادة الأعمال بمجلس مدينة زايد في مدينة الظفرة نهاية هذا الشهر. وفي ثالثة الجلسات سيستضيف مجلس العين للشباب الموهوبين في مجال الـثقافة المالية في مجلس الخبيصي في مدينة العين يوم الجمعة الموافق لـ 19 أغسطس المقبل.

ويناقش الجانب الأول من المبادرة مواضيع تمثل اهتماماً وأولوية لدى الشباب، وسيعمل مجلس أبوظبي للشباب على تحديد الشباب المتميزين في هذه المواضيع والمجالات.

ويعنى الجانب الآخر من البرنامج بفتح باب الحوار بين الحضور من الشباب مع مجلس أبوظبي للشباب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز