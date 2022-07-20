«أبوظبي التقني» يضيء على مهارات الخريجين المواطنين

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفل مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بـ «اليوم العالمي لمهارات الشباب» والذي تم خلاله الكشف عن المهارات التي يتميز بها المواطنون والمواطنات من خريجي وطلبة برنامج أبوظبي التقني «التوطين تدريب وتمكين» والذين يعملون في جمعية أبوظبي التعاونية.

حضر الاحتفال علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي والدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وأمل الجابري مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة، ومحمد حاج خوري عضو مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، ونخبة من المسؤولين وذلك في فرع الجمعية بمنطقة ربدان.

أولويات

وأكد علي راشد الكتبي أن القيادة الرشيدة تضع مستقبل شباب الوطن على قمة الأولويات، حيث يتم العمل بكل جد وتميز لتمكين كافة المؤسسات من أداء دورها لصناعة الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة في كافة التخصصات الحيوية المطلوبة في سوق العمل بالدولة.

وقال: لقد نجح مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في تخريج نخبة متميزة من الكفاءات الوطنية عبر برنامج «التوطين تدريب وتمكين» وهي الكوادر التي شهد الجميع على قدراتها المتميزة في مختلف القطاعات بالجمعية، معرباً عن تقديره لجهود الإدارة العليا في«أبوظبي التقني» الذي يواصل تميزه في تحقيق وتطبيق توجيهات القيادة الرشيدة لصناعة المخرجات الوطنية القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل نحو مستقبل إماراتي واعد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز