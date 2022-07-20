مريم المهيري تستعرض العلاقات مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية

المصدر: باريس - وام

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عقدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماعاً مع أنييس بانييه روناتشر وزيرة تحول الطاقة الفرنسية، وذلك بمقر الوزارة في باريس.

وبحث الجانبان العلاقات ذات الاهتمام المشترك التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا الصديقة، خاصة قطاع الطاقة لاسيما النظيفة منها وتوفير فرص لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.

كما بحث الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها العمل المشترك من أجل المناخ، والاستعدادات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، والذي سيعقد في «مدينة إكسبو دبي» خلال العام 2023. ويذكر أن الدورة الـ 28 من المؤتمر ستركز على محاور رئيسية تشمل: تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، واحتواء الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة وحلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل.

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