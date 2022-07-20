رئيس الدولة: نسعى لترسيخ علاقاتنا مع فرنسا بروابط اقتصادية قوية ومستدامة

المصدر: باريس - وام

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غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أمس، العاصمة باريس بعد زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة استمرت يومين.

وجرت لسموه مراسم وداع رسمية في «مطار أغلي»، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد التقى خلال الزيارة.. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين، وبحث معهم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة، إضافة إلى التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

شراكة استراتيجية

وقال سموه عبر «تويتر»: «شهدت مع الرئيس إيمانويل ماكرون توقيع اتفاقية لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة بين الإمارات وفرنسا لتعزيز وتسريع العمل في هذا القطاع الحيوي والمهم.. نسعى إلى ترسيخ العلاقات بروابط اقتصادية قوية ومستدامة».

ورافق سموه خلال زيارته فرنسا وفد يضم كلاً من.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب.

ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.

ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي محمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة، وهند العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا.

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