103 آلاف طلب خدمة رقمية تلقتها «وزارة الطاقة» منذ بداية العام

المصدر: دبي - البيان

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كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها عبر منصاتها الإلكترونية المختلفة بلغت 103 آلاف و286 طلباً منذ بداية العام وحتى يوليو الجاري منها 52 ألفاً و225 طلباً تختص بقطاع إسكان المواطنين مقابل 51 ألفاً و61 طلباً ترتبط بقطاعات الطاقة والبنية التحتية.

وثمنت الوزارة جهود المتعاملين الذين التزموا بمنظومة التحول الرقمي بما يعكس حسهم الوطني وتعاونهم في إنجاح المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها حكومة دولة الإمارات.

ارتفاع

وأوضحت أن العام الجاري شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الاعتماد على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، ما ساهم في إحداث أثر إيجابي كبير على الأفراد والمجتمع والبنية التحتية والبيئة.

وتبذل الوزارة قصارى جهدها للارتقاء بخدماتها، سواء من حيث جودتها أو سرعة تقديمها للمتعاملين من شرائح المجتمع كافة، وذلك في إطار التزامها بتوجيهات حكومة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الرامية إلى التسهيل على الجمهور ومواكبة تطلعاتهم بما يعزز مكانة الدولة بوصفها مكاناً حقيقياً للسعادة وجودة الحياة.

ووفرت الوزارة قنوات خدمة موحدة ومتنوعة ومتناسقة تناسب رغبة المتعاملين عبر واجهة حكومية موحدة لتكون ركناً خامساً من أركان خدمات المستقبل، فضلاً عن تصميم خطط ومبادرات تساعدها على تطوير خدماتها وتحسين نتائج أدائها بما يحقق تطلعات القيادة وتطوير منظومة العمل والبناء على التجارب الناجحة من خلال التعرف إلى أفضل الممارسات الحكومية، وهو ما يشكل عاملاً رئيساً في دعم مسيرة البناء والتنمية التي تنتهجها دولة الإمارات.

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