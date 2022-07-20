98 % سعادة متعاملي بلدية عجمان 2021

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

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حقق مؤشر سعادة المتعاملين مع دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خلال العام الماضي نسبة 98%، حيث أنجزت إدارة مراكز الخدمة التابعة لقطاع سعادة المتعاملين في الدائرة 11,017 معاملة تمت عبر قناة الحضور الشخصي، مقدمةً لجمهور المتعاملين من كافة الجنسيات والشرائح، وبلغ إجمالي طلبات نظام الاتصال المرئي «قريب» على مستوى جميع مراكز الخدمة في مركز المدينة ومصفوت والمنامة 6091 طلباً، فيما قُدر إجمالي معاملات قناة منصة سعادة المتعاملين بـ100170 معاملة، وشكل إجمالي الحسابات المسجلة عبر نظام التسجيل الموحد 40104 حسابات.

وقالت المهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع سعادة المتعاملين بالدائرة، لـ(البيان): إن مؤشر السعادة العام تجاوز المستهدف ليبلغ 98%، فيما حقق مؤشر السعادة عن مقدمي الخدمة ما نسبته 99%، ووصل مؤشر السعادة عن الخدمة لنسبة 98% كما ارتفع مؤشر السعادة عن بيئة المركز ليصل لـ97% خلال العام الماضي.

وذكرت أن الدائرة تستند إلى كفاءات مؤهلة قادرة على التعامل مع جميع شرائح المجتمع، وممكنةً من التواصل باللغات المختلفة بالإمارة بما يحقق رؤية ورسالة وأهداف الدائرة كما والتزمت بميثاق خدمة المتعاملين خلال الفترة الماضية بنسبة وصلت 99%، مؤكدة السعي للعمل المنسجم بشكل تام مع الهدف الرئيسي المتمثل بتحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية.

كما أشارت إلى أن الدائرة شكلت خطة واضحة وشاملة لفتح قنوات متنوعة ومباشرة مع المجتمع فهم الهدف والمستهدف ولأجلهم تتواصل الجهود وتتكامل المهام بين جميع القطاعات لتحسين تجربة المتعامل ورفع مؤشر السعادة، موضحة أن متوسط زمن تقديم الخدمات بلغ دقيقتين، كما وشكلت نسبة الخدمات السريعة من إجمالي الخدمات المقدمة في المركز 94%.

وأكدت أن مراكز الخدمة تواصل جهودها خلال العام الحالي لتحقيق الأفضل وتحقيق مؤشرات ونسب تفوق التوقعات وتلبي متطلبات واحتياجات كل فرد في المجتمع.

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