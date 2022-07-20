10 نصائح للحصول على غذاء صحي وآمن خلال السفر

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أهمية مراعاة الاختيار السليم للأغذية خلال السفر، ونشرت على موقعها الإلكتروني مطبوعة توعية بعنوان «غذائي حلال في الحل والترحال»، للتأكيد على الجهود التي تبذلها الهيئة من خلال تبنيها لأفضل التقنيات والممارسات وبرامج التوعية المعتمدة في المجال الغذائي، الزراعي، والحيواني.

وضمان الاختيار الأمثل للغذاء بهدف تجنب الإصابة بالتسمم الغذائي والأمراض، والتأكد من المأكولات والمشــروبات الســليمة والمغذيــة والمتوافقــة مــع ديننــا وثقافتنــا العربيــة الإسلامية، وأهمية توخــي الحيطــة والحــذر فــي التعامــل مــع الأغذية والمشروبات المعروضة في بعض الدول على اختلاف أنواعها، خصوصاً إذا كانــت وجهتــه لدولــة جديدة لم يســبق لــه زيارتها من قبــل.

منتجات

وقدمت الهيئة 10 نصائح لضمــان الحصول على غذاء صحي وسليم وآمن خلال السفر، وكيفية التعامل مع المنتجات الغذائية منها، تمثلت في تجنــب شــراء الأطعمــة المكشــوفة والمعرضــة للغبــار والذباب، وغسل الخضروات والفواكه قبل تناولها، وقــراءة البطاقــة الغذائية جيداً للتأكد مــن صلاحية المادة الغذائية، كما ضمنت الهيئة قائمة بمرادفات الأغذية والمشروبات .

وذلك لتجنــب تنــاول الأغذيــة التــي تحتــوي علــى الكحول أو أي من مشتقات الخنزير. ونبهت الهيئة إلى ضرورة شــرب الميــاه المعبأة أو المعقمة والبعد عن الشــرب من الحنفيات، وتجنــب تنــاول الطعــام النيء أو غيــر المطبوخ بشــكل جيد، هذا بالإضافة إلى تفادي منتجات الألبان غير المبسترة، وتجنــب تنــاول الأطعمــة التــي تــم تخزينهــا أو إعدادها بطريقة غير صحية، وأكدت أهمية تناول الفواكه بعد تقشيرها، وغسل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل البدء بتناول الطعام.

وضمن جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بأفضل ممارسات السلامة الغذائية وبهدف تعزيز سلامة الغذاء والحفاظ على صحة المستهلك أصدرت الهيئة قائمة بثلاث لغات (الإنجليزية والفرنسية والألمانية) حول الأســماء والمرادفات الخاصة بالكحول ولحم الخنزير ومشتقاته باللغات المختلفة.

والتي تعين المسافر على أخذ الحيطة والحذر، والتمتع بغذاء آمن خلال سفره، يأتي ذلك للتأكيد على حرص الهيئة على توعية الجمهور بأفضل الممارسات في ظل الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة، وتقديم أفضل الخدمات المتعلقة بالغذاء للمجتمع في كل الظروف، وضمان تأمين الغذاء الآمن والسليم والالتزام بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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