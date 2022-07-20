انطلاق الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية ديسمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وينظم المعرض شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة محلية ودولية واسعة من كبرى الشركات المتخصصة في قطاعي الأغذية والمشروبات والضيافة، بالإضافة إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وصناع القرار في هذه القطاعات الحيوية.

فرصة

وقال سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «يعكس إطلاق فعاليات الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية، الأهمية المتزايدة لهذا القطاع على الصعيدين المحلي والدولي، وسيوفر فرصة حقيقية أمام كبرى الشركات العالمية لتقديم وعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء.

وبحث الفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي لضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، حيث سيمثل منصة للقاء كبار المشترين في بيئة أعمال مواتية ومشجعة لإقامة الشراكات وإبرام الصفقات».

وأعرب عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) لتنظيم فعاليات المعرض، مؤكداً أنها نموذج للشراكة الفاعلة والإيجابية التي من شأنها إنجاح هذه الفعالية وإخراجها بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة إمارة أبوظبي.

جهود

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها: «واكبت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض منذ انطلاقتها الأولى، كافة الجهود الوطنية الرامية للنهوض بواقع ومستقبل مختلف الصناعات المحلية في عدد من القطاعات الواعدة، حيث ساهمت المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تقوم بتنظيمها واستضافتها في تطوير هذه القطاعات وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأضاف: «يأتي تنظيم الدورة الأولى لمعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 استكمالاً لجهود أدنيك الرامية لدعم قطاعات الصناعات الغذائية والطعام والضيافة في إمارة أبوظبي، والذي يعد أحد أبرز القطاعات الحيوية التي تقوم عليها رؤية قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، حيث سيوفر المعرض منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات وعقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية».

صفقات

من المنتظر أن يشهد معرض أبوظبي الدولي للأغذية الإعلان عن العديد من العقود والصفقات وإبرام اتفاقيات الشراكة بين طيف واسع من المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بالإضافة لسلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة. وسيضم المعرض مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المصاحبة التي تسلط الضوء على أهم القضايا المتعلقة بإنتاج الأغذية.

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