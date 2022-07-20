تعاون بين «هيئة تنمية المجتمع» و«فرجان دبي»

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت هيئة تنمية المجتمع في دبي وشركة فرجان دبي، مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة بشكل فعّال وتوحيد الجهود في مجال التنمية الاجتماعية بما يتماشى مع غايات الأجندة الوطنية وخطة دبي الاستراتيجية، وذلك بما يحقق المصلحة المشتركة لكلتا الجهتين.

ووقع المذكرة كل من سعيد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي في هيئة تنمية المجتمع وعلياء الشملان، مدير عام شركة فرجان دبي، بحضور أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي وعددٍ من ممثلي الجهتين.

وتعد المذكرة استكمالاً لجهود قيادتها الحثيثة في دعم التنمية الاجتماعية بالإمارة، لتحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي إلى جانب الوصول إلى نموذج مجتمعي ريادي يتيح لأفراده أفضل مستويات الرخاء المجتمعي ويسخر لهم كل مقومات التطور والحضارة، حيث ستدعم الهيئة من خلال هذه المذكّرة الشركة بكافة الأدوات المتاحة.

وقال سعيد الطاير المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاستراتيجي: «هذا التعاون الذي يُمثل فرصةً لتعزيز دور الأفراد والشباب في مجتمع إمارة دبي .

حيث تعتبر هذه المبادرة من المبادرات الإبداعية التي يتم من خلالها تمكين الشباب للمشاركة وبشكل فعال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية كذلك من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المُتاحة وتوجيهها لخدمة المجتمع وأفراده مُثمناً بذلك نهج التعاون البنّاء، الذي تنتهجه دبي، ومُشيداً بمسيرة التطور والازدهار، التي تشهدها في التنمية المجتمعية والخدمات الاجتماعية في الإمارة.

وقالت علياء الشملان:»سوف تمهد مذكرة التعاون الطريق أمام ترجمة الجهود المبذولة من هيئة تنمية المجتمع في دبي بالحرص بشكل كبير على تلبية متطلبات جميع احتياجات السكان في الإمارة.

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