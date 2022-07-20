محاكم دبي تناقش «تسوية وحل المنازعات التأمينية»

المصدر: (دبي - البيان)

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ناقشت محاكم دبي في مساحتها القضائية عبر «تويتر» موضوع «تسوية وحل المنازعات التأمينية»، لإتاحة الفرصة لإبداء الرأي وتبادل الحوار حول مختلف الأحاديث القانونية، بمشاركة عدد من المستمعين من ضمنهم الخبراء القانونيون والقضاة والمحامون والجمهور العام، من خلال طرح الاستفسارات.

وذلك حرصاً من محاكم دبي على نشر المعرفة وتبادل الخبرات مع المجتمع، وبيان أهمية تطبيق القوانين القضائية من خلال تحقيق رؤيتها للوصول إلى محاكم رائدة متميزة عالمياً.

وناقش القاضي الدكتور أيوب أهلي، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية ورئيس لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية، عبر المساحة القضائية بمشاركة الجمهور عدد من المحاور حول موضوع لجنة تسوية وحل النزاعات التأمينية، والتعريف بها وتوضيح المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وشركات التأمين واختصاصات اللجنة وكيفية تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بالمبادئ التأمينية والقوانين الموضوعية.

كما تطرق المشاركون إلى أهم الاستفسارات التي وُجهت للقاضي حول إقامة المنازعات ورفعها، والإجراءات المتبعة في حين مطالبة الفرد بحقوقه من شركة التأمين، وقد أفصح البعض منهم عن خبراتهم القانونية وتبادل المعرفة فيما بينهم من خلال مناقشة مواضيع الطعن في الأحكام وقيمة المطالبة وعمليات التقاضي والمتابعة في الإجراءات من قبل الأطراف واللجنة.

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