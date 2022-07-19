الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الأربعاء

الطقس: حار نهاراً وغائم جزئي – فرصة سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: حار نهاراً وغائم جزئي – فرصة سحب ركامية ممطرة شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: حار نهاراً وغائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: حار نهاراً وغائم جزئي – احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب تكون مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: حار ومغبر نهاراً وغائم جزئي أحياناً – وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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