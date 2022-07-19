شرطة دبي وجامعة الشارقة تتعاونان بمجال العلوم الصحية والعلاج الطبيعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي في نادي ضباط الشرطة، مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة، بهدف تعزيز التعاون وترسيخ العلاقة في مجال التدريب والتأهيل المشترك في العلوم الصحية المتعلقة بالعلاج الطبيعي، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية والاستفادة من مجال الدراسات البحثية، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ومن جانب جامعة الشارقة، الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، بحضور العقيد عبد العظيم عبد الحسين علي كامكار، مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بشرطة دبي، والدكتور إبراهيم مصطفى أبو عمرو، رئيس قسم العلاج الطبيعي بجامعة الشارقة، والأستاذ الدكتور قتيبة حميد، نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية، عميد كلية الطب، والدكتور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية.

وأكد العميد خالد شهيل أن القيادة العامة لشرطة دبي، تمتلك مركزاً متطوراً للتأهيل والجاهزية، وتسعى من خلال شراكاتها إلى تطبيق أفضل الممارسات وفق أعلى المعايير، والاستفادة من التعاون مع مختلف الجهات، منها جامعة الشارقة التي تعد أحد الصروح العلمية العريقة في الدولة، في مختلف التخصصات بما فيها مجال العلوم الصحية.

شراكات

من جانبه، ذكر الدكتور صلاح الحاج أن التعاون مع شرطة دبي في مجال العلاج الطبيعي يأتي استمراراً للعديد من الشراكات معها في مختلف المجالات، لافتاً أن الجامعة تمتلك أكبر مجمع طبي متكامل في الخليج والأول في الدولة، ومن بين 4 مراكز متخصصة في الشرق الأوسط، وضمن 200 مركز طبي بحثي أكاديمي عالمي.

تشمل المذكرة التعاون بين الطرفين في مجالات عدة، أبرزها التعليم والتدريب المشترك لطلبة الجامعة ولموظفي شرطة دبي في مجال العلاج الطبيعي، وتبادل المعلومات العلمية والبحث العلمي وتصميم المواد التدريبية المشتركة لهذا التخصص، والتعاون في إعداد مشاريع علمية بحثية مشتركة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز