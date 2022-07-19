ملتقى القيادة بشرطة أبوظبي يستعرض الإنجازات ومشروعات الاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتح معالي اللواء فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، ملتقى القيادة الأول لعام 2022 بعنوان «نحو استدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي»، وذلك في مبنى القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

واستعرض الملتقى أهم إنجازات شرطة أبوظبي خلال العام 2021م والنتائج المتميزة التي انعكست إيجابياً على الارتقاء بمنظومة العمل الشرطي والأمني، وعرض النماذج المتميزة في الاستدامة الشرطية، والتي جعلت من شرطة أبوظبي نموذجاً يحتذى به عالمياً في بناء القدرات والكفاءات الأساسية للمرونة المؤسسية للتعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة وفعالية لدعم التوجهات عبر استراتيجية شرطة أبوظبي 2025/2021 في استدامة الأمن والأمان في الإمارة وتطبيق المنهجيات العالمية المتطورة بنجاح وتميز.

رؤية

وقال معاليه: إن شرطة أبوظبي تطبق رؤية عصرية للمستقبل في أن تكون إمارة أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان، وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل بخدمات استباقية مبتكرة، وتعزز جودة حياة المجتمع، تحكمها قيم النزاهة والأمانة والعدالة والمساواة والتسامح والشفافية والريادة والابتكار والاحترافية وروح المبادرة، مؤكداً الالتزام بتقديم الأعمال والخدمات الشرطية وفق أفضل المعايير المهنية والتي تشكل ضماناً لتعزيز أبوظبي كوجهة تنعم بالأمن والأمان والسلامة وتقديم خدمات شرطية عالية الجودة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وتضمن الملتقى عرضاً لأبرز المشروعات وشملت مشـروع خـدمـة «فُـرصـة أمـل» وهي خـدمـة إلكترونية تتيح طـلب الـعلاج مـن الإدمان عـلى المخـدرات وحصلت عـلى عـدة جـوائـز محـلية، وعرض مشروع «الدورية الذكية» والتي تتضمن أنظمة ذكية بتقنيات أمنية متطورة منها نظام التعرف على الوجه، وعلى المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص ونظام الضبط الآلي «رادار السرعة» والذي يعمل على ضبط متجاوزي السرعة وكاميرا لضبط مخالفي عدم ربط حزام الأمان والانشغال بغير الطريق، وفي ختام الملتقى تم عرض مشروع «التشريح الرقمي»، وهو عــبارة عن تحليل جـنائي لمـلفات صـور الأشعة المـقطعية لـلجثمان بـاسـتخدام الــذكاء الاصطناعي، وحـقق العديـد مـن الـنتائـج وحـصل عـلى جوائز عالمية.

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