الإمارات تشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

المصدر: وام

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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، التي عقدت اليوم على مستوى كبار المسئولين ،للتحضير للاجتماع الوزاري للمجلس المقرر بعد غد الخميس والذي سيقوم بإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في نوفمبر القادم.

ترأس وفد الدولة سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية،كما ضم أحمد بن سليمان آل مالك رئيس قسم المنظمات الدولية.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأميـن العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في -كلمتها خلال الجلسة الإفتتاحية -إن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته غير العادية ينعقد في خضم تطورات عربية وعالمية كثيرة، وفي مرحلة تحاول دول العالم بما فيها دولنا العربية التعافي من جائحة كوفيد 19، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأشارت إلى ان الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة في دورتها العادية /31/ بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال شهر نوفمبر القادم، حيث سيعد الاجتماع الملف التنموي والاقتصادي الاجتماعي لهذه القمة الهامة والتي ستعقد حضورياً، بعد أن تم تأجيلها نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة كوفيد 19.

وأوضحت أن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك، في مقدمتها دعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، واستكمال متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، إقامة الاتحاد الجمركي العربي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجيهية لتخصيص أفضل للمياه من اجل الزراعة، ومساهمة الدفع الإلكتروني، فضلاً عن إنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي والابتكار والسياحة العربية.

وأكدت أن جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، والتي تتمحور غالبيتها حول مسألة التعافي من كوفيد 19، ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، أخذا في الاعتبار التحديات التي تواجهها المنطقة العربية.

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