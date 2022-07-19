طقس الإمارات غداً.. حار و غائم جزئياً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وأوضح لمركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً أحياناً صباحاً و متوسطا إلى خفيف ، و يحدث المد الأول عند الساعة 18:48 و المد الثاني عند الساعة 06:17 و الجزر الأول عند الساعة 11:45 و الجزر الثاني عند الساعة 00:34 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:35 و المد الثاني عند الساعة 04:10 و الجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 21:51.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 34 55 30

دبي 44 35 60 30

الشارقة 43 34 65 30

عجمان 43 34 65 30

أم القيوين 43 33 60 30

رأس الخيمة 40 35 65 35

الفجيرة 35 32 85 55

العين 43 30 55 35

ليوا 45 32 55 35

الرويس 44 33 70 25

السلع 47 33 70 25

دلما 42 33 85 40

طنب الكبرى 39 33 80 35

طنب الصغرى 39 33 80 35

أبو موسى 39 33 85 35

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