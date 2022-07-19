"طرق دبي" تُطلِعُ "طرق الشارقة" على أفضل الممارسات في النقل البحري

المصدر: دبي -البيان

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أطلَعَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة على أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل البحري ومنها تصاميم المحطات والبنية التحتية وآلية الإشراف على تشغيل العبرات التراثية بإمارة دبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة التي تتمحور حول أهمية تبادل الخبرات الدولية ذات الشأن والتعرف إلى آخر المستجدات العالمية في مجال النقل البحري لاسيما أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي قطعت أشواطاً كبيرة وحازت خبرات عالمية رصينة في هذا المجال من مجالات النقل الجماعي.

وقال محمد أبوبكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: تحرصُ الهيئة دائما على تبادل الخبرات مع الهيئات الحكومية في الدولة ونشر تجاربها الناجحة في مجال النقل الجماعي، تلك التجارب التي جعلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تتبوّأُ مكانة عالمية مرموقة حققتها في مدة قياسية، وذلك بفضل حرصها الشديد على وضع الخطط الطموحة لتحقيق الأهداف المنشودة وتطبيق أرقى المعايير العالمية وأفضل الاستراتيجيات الفعّالة والاستعانة بآخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.

واطَّلَعَ الوفد الزائر على الهيكل التنظيمي لمؤسسة المواصلات العامة والمهام الرئيسة لإدارة النقل البحري وهي: تخطيط وتطوير النقل البحري، وإدارة محطات الصيانة والإيواء، والإشراف على تشغيل العبرات التراثية، وتشغيل وصيانة الوسائل البحرية، وتصميم وتنفيذ مشاريع النقل البحري.

بدورهم، أبدى أعضاء الوفد الزائر سرورهم بهذه الزيارة، كما أثنوا على الإنجازات والمبادرات التي حققتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي في مجال البنية التحتية ووسائل النقل الجماعي وغيرها من الإنجازات الأخرى المتمثّلةِ بالخدمات الذكية والإلكترونية التي أسعدت المتعاملين من مختلف شرائح المجتمع، كما أكّدوا عزمهم على الاستمرار في تنظيم الزيارات للاستفادة من تجارب وخبرات وإنجازات ومبادرات هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

الجدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تمتلك 55 وسيلة نقل بحري متنوعة تعمل من خلال 53 محطة بحرية عبر شبكة يبلغ طولها 86 كم، وقد أنجزت هذه الشبكة 1,7 مليون ساعة عمل دون حوادث، وبلغ عدد ركاب النقل البحري أكثر من 11 مليون راكب العام 2021، ويبلغ عدد العبرات التراثية 148 عبرة.

وحازت إدارة النقل البحري منذ عام 2015 وحتى عام 2021 عددا من الجوائز والشهادات العالمية في فئات مختلفة وهي: جائزة الأفكار الأمريكية، ومطابقة الوسائل البحرية للمواصفات العالمية، وشهادة المطابقة لإدارة النقل البحري لمنظمة السلامة الدولية، والاعتماد الدولي لتصنيف فيري دبي حسب المتطلبات العالمية، وشهادة السلامة العالمية للفيري، وبرنامج معتمد لتدريب مشغلي العبرات التراثية، إضافة إلى المشاركة في جوائز الأفكار البريطانية، وفي إحدى أهم جوائز السلامة العالمية.



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