رئيس الدولة يختتم زيارته إلى فرنسا

المصدر: وام

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غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" اليوم العاصمة باريس بعد زيارة دولة إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة استمرت يومين.

وجرت لسموه مراسم وداع رسميه في " مطار أغلي " حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد التقى خلال الزيارة .. فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين وبحث معهم العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة إضافة إلى التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورافق سموه خلال زيارته فرنسا وفد يضم كلا من .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي محمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة وسعادة هند العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا.

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