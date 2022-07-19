خبراء وعارضون دوليون يشيدون بجهود الإمارات لتمكين أصحاب الهمم

المصدر: وام

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أشاد خبراء وعارضون دوليون بجهود دولة الإمارات الاستثنائية لتمكين أصحاب الهمم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مشيرين إلى أن ذلك يجسد توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، بضرورة دعمهم وتوفير الخدمات المتطورة والتقنيات التي تساعدهم في التغلب على التحديات التي تواجههم في رحلة حياتهم.

وأكد الخبراء أن معرض اكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي سيقام على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من 15 نوفمبر المقبل؛ و تستضيفه دبي سنويا تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والذي يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، يساهم في استقطاب أرقى التقنيات الحديثة التي تبتكرها الشركات الدولية لخدمة أكثر من 50 مليونا من ذوي الاحتياجات الخاصة في دول الشرق الأوسط.

وتلعب التقنيات المتقدمة التي يصل عددها الى أكثر من 4500 تقنية عالمية، تخدم الاعاقات الحركية والبصرية والسمعية والذهنية وطيف التوحد، دورا حاسما في تمكين أصحاب الهمم الذين يشكلون ما بين 10-15% من سكان كل دولة. وتقدر منظمة الصحة العالمية أعداد أصحاب الهمم بنحو مليار نسمة حول العالم في الوقت الراهن ومن المتوقع ارتفاع أعدادهم الى 2 مليار نسمة في العام 2050 نتيجة التقدم في السن والحروب والاعتلال الصحي والفقر ونقص الخدمات وغيرها من الأسباب الأخرى.

وأعلنت الدكتورة زينب جمال، رئيس الأكاديمية الأمريكية للطب التنموي وطب الأسنان -فرع طلاب جامعة الشارقة، عن تنظيم أنشطة لأصحاب الهمم تشمل فحوصات طب الأسنان والفحوصات الطبية المجانية في العيادات المتنقلة والندوات التثقيفية، بهدف السماح للمجتمع بتطوير علاقة أفضل معهم وزيادة الوعي حول حالاتهم وأهمية التطوع.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غبريسوس إن أمراض العيون وضعف البصر منتشرة، ولكن غالباً ما لا تتم معالجتها، مشدداً إنه من غير المقبول أن يكون 65 مليون شخص مصاباً بالعمى أو ضعف البصر عندما كان من الممكن تصحيح رؤيتهم بين عشية وضحاها من خلال عملية إعتام عدسة العين، أو أن أكثر من 800 مليون شخص يصارعون في الأنشطة اليومية لأنهم يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى زوج من النظارات.

ومن جانبه قال جيسكار بشارة رئيس شركة ستاركي الشرق الأوسط، أنه تم عرض أول أجهزة سمعية مدمجة للذكاء الاصطناعي في الدورة الثالثة من معرض اكسبو أصحاب، وقد وفر جهاز (ايفولف أيه أي) نظاماً سمعياً جديداً لا يركز فقط على تأثير السمع على الصحة العامة للإنسان وإنما على خلق تجربة حياة سهلة لضعاف السمع بفضل سنوات عديدة من البحوث واستخدام الخوارزميات المستندة إلى العلم لتوفير صوت عالي الدقة على غرار نظام السمع البشري، مشيداً بجهود دولة الامارات في مجال رعاية أصحاب الهمم وتوفير الحياة الكريمة كما أن مستوى خدمات إعادة التأهيل المتوفرة في البلاد تضاهي مثيلاتها في أفضل دول العالم.

ومن جانبه قال اندي فولكنر الرئيس التنفيذي لشركة "توب لاند"، إن معرض اكسبو منصة مثالية لعرض تقنياتنا وأبرزها جهاز " وي ووك سمارت كين" الذي يتيح التحقق عن بُعد من المسافة الفاصلة بين مكان الانتظار واقرب محطة حافلات بالإضافة الى قراءة جداول مواعيد الحافلات بصوت عالٍ، والإخطار عند اقتراب الحافلة ، مما يسمح للأشخاص ضعاف البصر بتقليل وقت الانتظار في محطة الحافلات وتجنب الازدحام. بالإضافة الى غيرها من التقنيات التي تخدم المكفوفين وضعاف البصر التي يمكن توفيرها في كافة المرافق العامة والخاصة التي يقصدها المتعاملون من أصحاب الهمم.

ونـوه المهندس أحمد صالح - مدير التطوير لشركة عالم الحياة للتجهيزات الطبية، إلى أن فترة الحجر الصحي قد أثرت على الأطفال عامة وخاصة أصحاب الهمم، لجهة اللعب والتنقل بحرية وسلاسة. ويلعب التنقل المستقل دوراً رئيسياً في المراحل المبكرة من النمو العقلي للأطفال لذلك سوف نطرح كرسي كهربائي متحرك متطور جدا يدعى " كاميلون" مخصص للأطفال بين 3 - 12 عاما لضمان انتقالهم من مكان لاخر بأمان.

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