رئيس الدولة يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان قوس النصر في باريس

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم النصب التذكاري للجندي المجهول في ميدان " قوس النصر " في مدينة باريس .. وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها سموه إلى الجمهورية الفرنسية.

وأقيمت لسموه المراسم العسكرية الرسمية لدى وصوله مقر الصرح وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

ثم وضع سموه إكليلاً من الزهور على نصب "الجندي المجهول" وكتب صاحب السمو رئيس الدولة كلمة في كتاب الزوار قال فيها: " تحية تقدير لكل الأرواح التي ضحت في سبيل الدفاع عن أوطانها ".

رافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ومعالي محمد مبارك المزروعي مستشار في ديوان الرئاسة وسعادة هند العتيبة سفيرة الدولة لدى فرنسا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز