حمدان بن محمد يعلن استضافة متحف المستقبل لـ "ملتقى دبي للميتافيرس" سبتمبر المقبل

المصدر: البيان

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أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استضافة متحف المستقبل بدبي لـ "ملتقى دبي للميتافيرس" في سبتمبر القادم، مشيراً سموه إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع إطلاق استراتيجية دبي للميتافيرس.

وأكد سموه أن "ملتقى دبي للميتافيرس" سيكون حدثاً عالمياً جديداً في دبي بمشاركة 300 خبير عالمي و40 مؤسسة متخصصة في تقنيات وتطبيقات الميتافيرس بهدف توظيف فرصه الواعدة في خدمة الإنسان.

وأوضح سموه أن الملتقى يمثل حاضنة عالمية من دبي لصناع مستقبل الميتافيرس. وسيشهد المشاركون في جلساته تجربة استثنائية ومستقبلية بفضل تقنياته المتطورة. الميتافيرس عالم رقمي واعد وهدفنا أن نكون سباقين في استشراف فرصه وتنويع تطبيقاته. وأن نكون الأسرع في تبني تكنولوجيا المستقبل وفهم تطوراته.

#حمدان_بن_محمد: تماشياً مع إطلاقنا لاستراتيجية #دبي للميتافيرس.. متحف المستقبل سيستضيف في سبتمبر المقبل "ملتقى دبي للميتافيرس"... حدث عالمي جديد في دبي بمشاركة 300 خبير عالمي و40 مؤسسة متخصصة في تقنيات وتطبيقات #الميتافيرس بهدف توظيف فرصه الواعدة في خدمة الإنسان@HamdanMohammed pic.twitter.com/9SY3BBOoCe — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 19, 2022

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