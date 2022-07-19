«زايد العطاء» تفتح باب التطوع للأطباء للمشاركة بالعيادات المتنقلة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت مبادرة «زايد العطاء» عن فتح باب التسجيل للتطوع لأطباء الإمارات للمشاركة في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية محلياً ودولياً لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية والوقائية للأطفال والنساء وكبار السن تحت شعار «لا تشلون هم».

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت أن تتقلد مكانة مرموقة في مجال العمل التطوعي الصحي التخصصي والعطاء الإنساني الخيري على مستوى العالم من خلال تشجيع الشباب من أطباء الإمارات وتمكينهم على تبني مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة في مجالات العمل التطوعي الصحي لتقديم المساعدات الإنسانية وبالأخص الطبية في حالات الكوارث والمجاعات التي تنتشر حول العالم بغض النظر عن الدين، أو الوطن، أو الجنس، أو اللون، إلى جانب إيصال الاحتياجات الأساسية من خدمات صحية وتعليمية إلى المجتمعات الفقيرة انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بترسيخ ثقافة العمل التطوعي الصحي.

تطوع

ونوه إلى أن مبادرة زايد العطاء تحرص على تحفيز مختلف فئات المجتمع على التطوع في المبادرات التي تسهم في التخفيف من معاناة الفقراء والحد من انتشار الأمراض، من خلال فتح باب التطوع لأطباء الإمارات في العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية من خلال تقديم طلب للتطوع عبر الموقع الرسمي لبرنامج الإمارات للتطوع الصحي.

ومن ثم سيتم تقييم الطلبات واختيار المتطوعين من الذين تنطبق عليهم شروط التطوع الصحي التخصصي والتي تتضمن الحصول على رخصة مزاولة المهنة من المؤسسات الصحية المعتمدة واجتياز دورات تخصصية في الجاهزية والاستجابة الطبية إضافة إلى دورة أساسيات التطوع الصحي ودورات قادة التطوع الصحي.

مبادرات

أكد سلطان الخيال الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري: الدولة طالما كانت عنواناً للخير والعطاء في مجال العمل الخيري والإنساني على المستوى العربي والإسلامي والدولي، ونجدها سباقة في مد يد العون في كل القضايا ذات البعد الإنساني في أي بقعة من بقاع العالم، الأمر الذي أكسبها الاحترام والتقدير العميق على المستوى العالمي في نموذج مميز للعمل التطوعي والعطاء الإنساني يحتذى به والذي يأتي استكمالاً للمبادرات الإنسانية لمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

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