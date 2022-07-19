5.7 ملايين درهم مساعدات «حميد الخيرية» خلال 6 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أنفقت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، 5.793.548 ملايين درهم كمساعدات مالية، خلال النصف الأول من العام الحالي، شملت دفع فواتير خدمات الكهرباء والماء، وصيانة المساكن وشراء أثاث منزلي ورسوم توصيل كهرباء وشراء إلكترونيات للأسر المتعففة، وكفالة أيتام، وكفالة دعم التعليم.

وتأتي المساعدات ضمن جهود إدارة السعادة المجتمعية لتوفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، وتوفير احتياجاتهم، وبلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 1821 مستفيداً، ويأتي تنفيذ المبادرات المجتمعية لتعزيز مسيرة المؤسسة في تحقيق الهدف الاستراتيجي لمساعدة المواطنين وإسعادهم بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورعايته الدائمة لكافة أنشطة وبرامج المؤسسة، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

مبادرات مجتمعية

وقالت وفاء حسن الشامسي مديرة إدارة السعادة المجتمعية في مؤسسة حميد بن راشد الخيرية لـ«البيان»: «أنفقت إدارة السعادة المجتمعية بمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، 5.793.548 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الحالي»، لافتةً إلى تنفيذ مبادرات مجتمعية وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين، بهدف زيادة رقعة العمل الخيري ومساعدة الأسر المتعففة ومد يد العون لشرائح المجتمع المحتاجة إلى مساعدات مالية، بهدف نشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وأشارت إلى جهود المؤسسة في دعم القطاع المجتمعي من خلال تقديم المساعدات المالية شملت كلاً من صيانة 22 منزلاً بتكلفة 1.5 مليون درهم، واستكمال مشاريع بناء مساكن لأسر متعففة بتكلفة 402 ألف درهم، وشراء إلكترونيات بقيمة 95 ألف درهم، وشراء الأثاث المنزلي بقيمة 30 ألف درهم، ودفع قيمة إيجارات منزلية بقيمة 488 ألف درهم، وتقديم مساعدات مالية للعلاج بقيمة 39.7 ألف درهم. وقدمت إدارة السعادة المجتمعية 444 ألف درهم كفالة أيتام، وتقديم مبلغ 274 ألف درهم لدعم كفالة التعليم ومساعدة الطلبة المحتاجين.

وأكدت الشامسي: «إن المؤسسة تحرص على تعزيز أواصر التعاضد والتكاتف في المجتمع، ودفع عجلة العمل الخيري والإنساني وتوفير الدعم للأسر المتعففة من خلال طرح البرامج الخاصة بالرعاية الأسرية والاجتماعية التي تعزز سعادة المجتمع».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز