شرطة حتا تنفذ حملة توعوية لمستخدمي «السكوتر»

المصدر: دبي - البيان

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نفذ مركز شرطة حتا، حملة مرورية توعوية لتعزيز الحماية والسلامة لمستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر» في منطقة الاختصاص، لتعزيز الوعي المروري بأهمية التقيد واتباع التعليمات والإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان، بالإضافة إلى دعم مؤشر وفيات الحوادث لكل مئة ألف من السكان.

وقال العقيد عبدالله راشد الهفيت، مدير مركز شرطة حتا بالنيابة، إن الهدف من الحملة هو توعية مستخدمي الدراجات الكهربائية «السكوتر» بالأنظمة والقوانين الخاصة بسلامة الطريق ومستخدميه، والوقاية من خطر التعرض للحوادث أو التسبب بها، نتيجة لسلوكيات خاطئة من قبل بعض مستخدمي السكوتر، مثل قطع الطريق من غير المكان المخصص، والسير بين المركبات على الطرق العامة.

ارتداء الخوذة

وحث الهفيت مستخدمي السكوتر على ارتداء الخوذة ومصدات الركبة والملابس العاكسة للإضاءة «الفسفورية»، خصوصاً أثناء قيادتها ليلاً. وأكد النقيب غدير بن سرور، رئيس قسم التسجيل المروري، أهمية إعطاء أولوية المرور عند التقاطعات للمشاة، وخفض سرعة السكوتر لدى رؤيتهم، وترك مسافة أمان كافية بين المستخدم والدراجات الكهربائية الأخرى.

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