مواقع عالمية: الإمارات وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

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أفردت صحف العالم مساحات لاهتمامها بالعلاقات الثنائية الإماراتية - الفرنسية، وذلك إبان بدء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، زيارة دولة للجمهورية الفرنسية الصديقة، وبينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا ترتبطان بعلاقات ثنائية وطيدة.

وذكر موقع صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لفرنسا تعتبر بمنتهى الأهمية، وتأتي لبحث العديد من الملفات العربية والإقليمية، مثل مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا.

ومن جهة أخرى، أشار موقع قناة «فوكس 40» الأمريكي إلى أن فرنسا تتمتع بعلاقات عميقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن العلاقة الشخصية الوطيدة التي تجمع زعيمي البلدين.

ومن جهتها، أفادت شبكة «بلومبيرغ» الدولية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف العالمية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تحولت سريعاً من كونها دولة تعتمد على النفط إلى الدولة الأكثر تنوعاً اقتصادياً في الشرق الأوسط.

كما أنها أول دولة خليجية تلتزم بخفض انبعاثات التلوث بحلول عام 2050، وتشترك كل من الإمارات وفرنسا بوجود مصالح مشتركة لتحقيقها داخل المنطقة والعالم.

وبحسب وكالة «فرانس 24»، فإن الزعيمين سيركزان خلال جدول الزيارة على قضايا الطاقة تبعاً للظروف الجارية حالياً. كما أن الزيارة ستناقش ملفات أخرى لتعزيز المصالح الثنائية بين البلدين.

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