981 شركة فرنسية مسجلة في غرفة تجارة دبي

المصدر: دبي – بشار باغ

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بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، كما في نهاية العام الماضي، 981 شركة، فيما بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات 88 شركة من أعضاء الغرفة إلى فرنسا في 2021، نحو 110 ملايين درهم، مقارنة بـ 80 مليون درهم، قيمة صادرات 110 شركات من الأعضاء في 2020.

وأوضحت دراسة صادرة عن الغرفة، حصلت «البيان» على نسخة منها، أن أبرز الفرص للتصدير من الإمارات إلى فرنسا، تتجسد في عدة قطاعات، تشمل الأعمال الفنية والزيوت العطرية ومواد التجميل، بالإضافة إلى الزجاج والأحجار والمعادن، فيما تبرز أهم فرص الاستيراد من فرنسا في مجالات الحبوب ومنتجات الألبان والمجوهرات.

نمو الناتج

واستعرضت الدراسة أبرز مقومات الاقتصاد الفرنسي، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج القومي المحلي الإجمالي لفرنسا، خلال العام الجاري، إلى 3.1 تريليونات دولار، بنمو 4 %، على أن تبلغ حصة الفرد من الناتج المحلي، 47.9 ألف دولار.

ويأتي قطاع التعدين والتصنيع في مقدم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي فرنسا في 2020، حيث تصل مساهمته إلى 13.2 %، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بمساهمة 12.8 %، فيما يأتي قطاع النقل والاتصالات، ثالثاً بـ 9.5 %، يليه قطاع الإنشاءات بـ 5.2 %، أما قطاع الزراعة، فيسهم بنسبة 1.8 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ضرائب الشركات

وأشارت دراسة غرفة تجارة دبي، إلى أن ضرائب الشركات في فرنسا، تبلغ 26.5 % في 2021، فيما حلت بالمرتبة 32 عالمياً في تقرير سهولة مزاولة الأعمال، وتتميز أبرز نقاط قوة الاقتصاد الفرنسي في البنية التحتية العصرية، وتقدم مستوى الخدمات العامة.

بالإضافة إلى توافر اليد العاملة الماهرة والمنتجة، فضلاً عن كونها قوة زراعية وصناعية عالمية، وتشهد صادرات فرنسا، وخاصة في قطاعات التجميل والمنتجات الجلدية، تعافياً قوياً.

وبلغ قيمة صادرات فرنسا إلى العالم خلال العام الماضي، 585 مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردتها 714 مليار دولار، مقارنة مع صادرات بقيمة 489 مليار دولار، وواردات بقيمة 581 مليار دولار في 2020، وبذلك تسجل التجارة الخارجية لفرنسا خلال 2021، أعلى قيمة لها منذ 2016.

مشاريع الاستثمار

وأوضحت دراسة غرفة تجارة دبي، أن فرنسا استقطبت 441 مشروع استثمار أجنبياً مباشراً خلال العام الماضي، بقيمة 14 مليار دولار، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في فرنسا، بنهاية عام 2020، ما يقارب 968 مليار دولار. ولفتت الدراسة إلى أن إنفاق السياح في فرنسا في 2019، بلغ 212 مليار دولار، فيما شهدت خلال نفس العام، استثمارات سياحية بقيمة 41 مليار دولار.

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