«طرق دبي»: إنجاز تسجيل المركبات ونقل ملكيتها إلكترونياً قريباً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن عدد خدمات الترخيص التي تقدم عبر القنوات الذكية بلغ قرابة 76 خدمة خاصة بترخيص المركبات والسائقين وأنشطة النقل التجاري.

والتي تشكل ما نسبته 68% من إجمالي خدمات الترخيص التي تقدمها الهيئة.

مشيرة إلى أنه سيتم قريباً إنجاز خدمات تسجيل المركبة وخدمة بيع ونقل ملكية المركبة التي تمكن المتعاملين من تسجيل مركبة جديدة.

وكذلك بيع ونقل ملكية مركبة مسجلة للأشخاص أو المؤسسات باستخدام القنوات الذكية دون الحضور الشخصي، إضافة إلى خدمات أرقام المركبات مثل تمليك وحفظ الأرقام والتنازل وبيع رقم مميز.

إقبال

وأوضح عبد الله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أن تحويل الخدمات إلكترونياً وتوفيرها عبر القنوات الذكية ساهم في زيادة الإقبال عليها من قبل المتعاملين.

وبالتالي تقليل عدد المراجعين في المراكز، لافتاً إلى أن التبني الرقمي لخدمات ترخيص السائقين المقدمة في الربع الأول من العام الجاري حقق ما نسبته 97% مقارنة بـ 75% بنفس الفترة من العام الماضي، في حين شهدت قناة التطبيق الذكي إقبالاً كبيراً، حيث ارتفعت نسبة استخدام التطبيق الذكي من 11% للربع الأول 2021 إلى 19% لنفس الفترة من هذا العام.

وأشار إلى أن عدد المعاملات المنجزة الخاصة بخدمات ترخيص المركبات المنجزة إلكترونياً في الربع الأول من العام الجاري بلغت 453 ألف معاملة مقارنة بـ 442 ألفاً من نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت المعاملات المنجزة في مراكز الخدمة في الربع الأول من عام 2022 قرابة 338 ألفاً و375 معاملة مقارنة بـ 330 ألفاً 226 معاملة في نفس الفترة من العام الماضي.

صلاحية

وأوضح آل علي أن الهيئة منحت لمعارض بيع السيارات صلاحية استكمال المعاملات من بعد إصدار المبايعة الإلكترونية.

وذلك تسهيلاً على المتعاملين واختصاراً للجهد والوقت لكل الأطراف، لافتاً إلى أن عدد المعاملات المنجزة عبر معارض السيارات تجاوز 8,500 معاملة.

ولفت إلى أن عدد مراكز الفحص الفني والتسجيل في الإمارة بلغ 28 مركزاً حتى الثلث الأول من العام الجاري.

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