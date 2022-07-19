«تاكسي دبي» تكرم شركاءها الاستراتيجيين 2021

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات لقاءها السنوي مع شركائها الاستراتيجيين والموردين والرعاة من ممثلي الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

حضر اللقاء عبد المحسن كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات ورئيس مجلس الإشراف على مؤسسة تاكسي دبي، ومنصور الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي.

وجرى خلال الحفل تكريم كل من: شركة الفطيم للسيارات، ومطارات دبي، والعربية للسيارات، ومؤسسة جمعة الماجد، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وموانئ دبي العالمية، وشركة اينوك، وقطر للتأمين، والقرية العالمية عن فئة الشركاء الاستراتيجيين 2021.

كما تم تكريم الفائزين بجائزة أفضل مورد، حيث تم تكريم «الفطيم للسيارات»، واكاكوس لتصميم نظم الحاسب الآلي، وقطر للتأمين، والزرعوني العالمية للمعدات، والامتياز لتوريد العمالة، وسيكيور وورلد، وانتر تيك سيستمز، وسويدان التجارية، و«تكنولوب».

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