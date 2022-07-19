تشغيل 14 ألف مصباح «ليد» بطرق رأس الخيمة تخفض الاستهلاك 60 %

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إنجاز مشروع استبدال أنظمة إنارة أعمدة الشوارع والطرق برأس الخيمة بنسبة 100%.

ضمن خطط الدائرة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية باستخدام أحدث تقنيات الإنارة الموفرة للطاقة، وتحقيق الأهداف البيئية المتمثلة في خفض الاستهلاك الكهربائي، والحد من كميات الانبعاثات الكربونية، وكذلك ترشيد عمليات الصيانة العامة.

وأشار إلى أن المشروع أسهم في خفض استهلاك الكهرباء بمعدل قدره 60% مقارنة بالاستهلاك السابق للمصابيح التقليدية، حيث بلغ عدد المصابيح الجديدة التي يتم تشغيلها بتقنية «ليد» حالياً نحو 14000 مصباح كهربائي، وتستهلك ما يقرب من 2100 كيلو واط /‏‏‏ ساعة مما يعني استهلاك نحو 9 ملايين كيلو واط كل عام.

بالإضافة للمزايا المتعددة الأخرى، منها توحيد نوع الإنارة المستخدمة في الإمارة، الأمر الذي يجعل صيانتها أمراً سهلاً ويسيراً كما يوفر مخزوناً كبيراً منها، وهي كذلك تحقق قدر كبير من الراحة للسائقين مما يعزز من السلامة على الطريق.

وأوضح الحمادي أنه تم استبدال إنارة الشوارع على الطرق المحلية بمصابيح LED لجميع المناطق التي تم تركيب إنارة للشوارع بها، كما أن هناك بعض المواقع التي كانت تعمل في السابق بمولدات الكهربائية وتم توصيلها بتيار كهربائي دائم، بنسبة إنجاز وتشغيل 100% لجميع الطرق المخطط تغييرها.

وأشار إلى أن الدائرة تنفذ حالياً مشروع الطريق الجديد إلى قمة جبل جيس عبر وادي حقيل بطول 10 كيلومترات، ويتضمن المشروع تركيب أعمدة إنارة بعدد 350 عمود إنارة جديداً وما يقارب من 700 مصباح إضاءة، ومن المقرر افتتاح الطريق الجديد أمام الحركة المرورية خلال الربع الثالث من العام الجاري، ضمن استراتيجية تطوير البنية التحتية وإنشاء الطرق الحديثة التي تواكب النهضة العمرانية والسياحية بالإمارة.

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