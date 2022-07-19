57328 معاملة أنجزتها محاكم رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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نجحت محاكم رأس الخيمة، عبر منظومتها القضائية الإلكترونية المتطورة والذكية، في تسريع درجات التقاضي وإنجاز خدمات متعامليها.

والتي أسهمت في إنجاز 57328 معاملة حضورياً وافتراضياً لجمهور المتعاملين، عبر مراكز الخدمة وقنواتها الإلكترونية والذكية، على مستوى جميع خدماتها القضائية والعدلية والمجتمعية والأسرية، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، حرص المنظومة القضائية على تقديم خدماتها بطرق سريعة ومبتكرة، وبجودة عالية ترقى إلى مستوى يفوق توقعات وتطلعات متعامليها، لضمان إجراء معاملاتهم بسهولة ويسر، وتحقيق أعلى معدلات السعادة.

مشيراً إلى أن فرق العمل بالمحاكم أنجزت 57328 معاملة، غطت كافة الإدارات، منها 37502 معاملة في إدارة الخدمات القضائية، و13435 معاملة في إدارة الكاتب العدل، و4734 معاملة في إدارة الخدمات المجتمعية، و1657 خدمة لـ«التسامح الأسري».

قنوات إلكترونية

وقال الخاطري: أسهم تخصيص قنوات إلكترونية وذكية متعددة للمتعاملين في تسهيل الوصول إلى خدمات محاكم رأس الخيمة.

والتي تتميز بالكفاءة والسرعة وسهولة الاستخدام، مع توفير الدعم الفني لمستخدمي الأنظمة في حال مواجهة أية صعوبات، إلى جانب تقديم الخدمات حضورياً عبر مراكز الخدمة لمن يصعب عليهم استخدام التقنيات الحديثة من مختلف الفئات المجتمعية خصوصاً كبار المواطنين وأصحاب الهمم تقديراً لهذه الفئة الغالية على قلوبنا والعزيزة على المجتمع.

وأشار إلى أن المعاملات الرقمية باتت تسجل نمواً مستمراً خلال الفترة الماضية، حيث أنجزت المحاكم 30789 معاملة عن بُعد، منها 30256 معاملة عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، و533 معاملة عبر التطبيقات الذكية.

وأضاف: تتمتع محاكم رأس الخيمة بمنظومة قضائية إلكترونية متطورة وذكية مبنية على أسس ومعايير أمنية عالية الجودة، وذلك بفضل البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة لحكومة رأس الخيمة، التي أسهمت بتقديم خدمات المحاكم بفعالية عالية، وبخطوات أقل، وبإجراءات أكثر مرونة ويسر.

لتتيح بذلك للمتعاملين إجراء معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، ولتحقق الأهداف المرجوة من التقنيات الحديثة المستخدمة.

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