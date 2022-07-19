100 كيلوغرام وزن أكبر «عذج» في «ليوا للرطب»

المصدر: ليوا - الظفرة - وام

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شهدت مسابقة «أكبر عذج» في مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 18 منافسات قوية بين مزارعي النخيل في دولة الإمارات، حيث بلغ وزن أكبر عذج 100 كيلوغرام.

وتستمر مسابقات وفعاليات المهرجان لغاية 24 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقتي «أكبر عذج» و«مزاينة رطب الدباس» بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب في المهرجان، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وتقدم المتنافسين في مسابقة «أكبر عذج»، المزارع «حمد عيسى حبيب المزروعي» من محضر المدركة ليحصد المركز الأول بوزن 100 كيلوغرام، وفي المركز الثاني «سعيد سيف ثامر خلفان سيف المرر» من محضر النابتية بوزن 96 كيلو و200 غرام.

وفي المركز الثالث «عبيد سعيد نصيب خميس المزروعي» من محضر الدحيج بوزن 92 كيلو و200 غرام، وفي المركز الرابع «ورثة عبدالله حاذه عبدالله المرر» من محضر النابتية بوزن 90 كيلو و700 غرام، وفي المركز الخامس «سعيد حموده خميس العرياني» من الوقن بوزن 89 كيلو و800 غرام.

وفي مزاينة رطب «الدباس، حصد المزارع» سيف صياح سالم طماش المنصوري «من محضر الحومانة المركز الأول»، وفي المركز الثاني جاءت «موزة محمد عفصان المزروعي» من محضر كيه، وفي المركز الثالث «سعيد سالم جابر سعيد المنصوري» من محضر كيه، وفي المركز الرابع «خليفة سهيل علي ربيع المزروعي» من محضر بينونة، وفي المركز الخامس «معلا علي مرشد خميس المرر» من محضر سيح الخير الجديد.

وتشارك بلدية مدينة العين ممثلة بقسم الأفلاج والواحات بمركز البلدية الفرعي - وسط المدينة في مهرجان ليوا للرطب 2022 بدعوة من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

وتأتي مشاركة بلدية العين من خلال جناحها الذي يستعرض منتجات إعادة تدوير نواتج النخيل، حيث يعرض الجناح منتجات مبتكرة مصنعة كلياً من نواتج تدوير نخيل واحات مدينة العين بشكل يربط بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر.

معايير

ويهدف المشروع لتحقيق معايير الاستدامة التي تمثل هدفاَ استراتيجياً لبلدية مدينة العين.

كما تضمنت المشاركة بعرض بعض من أنواع الرطب المتوفرة في واحات مدينة العين وبعض من الفواكه مثل الموز والمانجو والليمون، ويتم الاهتمام بهذه الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها.

ولفت حضور تاجرة الرطب الصغيرة ظبي أحمد الحمادي، وهي تجلس خلف مخاريف (سلات) الرطب، وتشرح للزوار عن أنواع الرطب المتوفرة في المحل، وتتفاوض مع الراغبين بشراء الرطب المميز التي تقوم ببيعه، الانتباه في مهرجان ليوا للرطب..

وبوجه بشوش، وبثقة نفس عالية تقابل تاجرة الرطب الصغيرة ظبي أحمد الحمادي زوار المهرجان، وترحب بهم بطلاقة لسان وهي تنطق عذب الكلمات، مرتدية الزي التقليدي الإماراتي، لتعكس دور «مهرجان ليوا للرطب» في الكشف عن المواهب والقدرات المختلفة لأبناء الإمارات بمختلف أعمارهم وفئاتهم.

وتبدأ لجنة تحكيم مزاينة الرطب في مهرجان ليوا للرطب اليوم الثلاثاء استلام وتحكيم المشاركات في مزاينة رطب الخنيزي والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم ومزاينة رطب بومعان والتي خصص لها 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم فيما سيتم الإعلان عن النتائج في اليوم التالي.

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