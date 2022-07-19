إصابات كورونا تواصل الانخفاض و1382 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

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‏أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 201.623 فحصاً جديداً على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1386 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 974.802 حالة، ولتواصل بذلك حالات الإصابة بالفيروس الانخفاض.

وإلى ذلك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مضاعفات الإصابة بالوباء، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2325 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1382 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 955.076 حالة.

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