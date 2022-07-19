فتح باب التسجيل في الكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لزوار الكونغرس العالمي للإعلام والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة في الفترة بين 15 و17 نوفمبر المقبل.

ويشتمل الكونغرس العالمي للإعلام الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات مؤتمراً ومعرضاً متخصصين في قطاع صناعة الإعلام، ويتيح فرصاً لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير وسائل الإعلام الحضارية والإنسانية في خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية.

ويستضيف الكونغرس العالمي للإعلام، مؤتمراً محورياً تحت شعار: «صياغة مستقبل قطاع الإعلام». ويجمع رواد ومؤسسات الإعلام المختلفة لتبادل الأفكار المبتكرة، وبحث الحلول المتطورة لصياغة مستقبل قطاع الإعلام.

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