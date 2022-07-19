«صحة»: تقليل وقت تسجيل المرضى إلى أقل من دقيقة

المصدر: (دبي - البيان)

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قامت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وهي أكبر شبكة رعاية صحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع «سدكو» و«إيميتاك» شريكها الاستراتيجي، بتركيب أجهزة الخدمة الذاتية وتفعيل نظام إدارة انتظار المرضى في 40 قسماً، بما في ذلك العيادات الخارجية والمختبرات ومراكز الأشعة والصيدليات، في خطوة رائدة لتحسين تجربة المرضى وتوفير أفضل التسهيلات الممكنة لهم.

وتبدأ فاعلية أجهزة الخدمة الذاتية بالتقليل من وقت تسجيل المرضى من معدل 10 - 20 دقيقة إلى أقل من دقيقة، إلى جانب توفير إمكانية التحقق الفوري من موافقات التأمين واستحقاق المريض للتأمين ومتطلبات الدفع من خلال الأجهزة، كما تضمن التباعد الاجتماعي المناسب في مرافق الرعاية الصحية المختلفة.

وتمكن أجهزة الخدمة الذاتية المرضى الذين حجزوا مواعيدهم مسبقاً من تسجيل وصولهم أو إلغائه، أو إعادة جدولة مواعيدهم وتحديث معلوماتهم، وكذلك من تحديد الموعد التالي في نهاية زيارتهم. وتعمل أجهزة الخدمة الذاتية أيضاً كأجهزة لطباعة تذاكر الدور والانتظار، حيث يمكن للمرضى القادمين بلا موعد الحصول على تذكرة وانتظار دورهم.

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