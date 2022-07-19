محمد الحمادي لـ «البيان»: عقد من الإنجازات لتحقيق الحياد المناخي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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أعرب المهندس محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في تصريحاته لـ«البيان» عن فخره بالإنجازات المتواصلة التي تحققت خلال مسيرة تطوير محطات براكة، وخاصة على الصعيد البيئي والحد من البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الحمادي بهذه المناسبة: تواصل محطات براكة للطاقة النووية السلمية تحقيق المزيد من الإنجازات على كافة الصعد، وها نحن اليوم نحتفي بمرور 10 أعوام على بدء الأعمال الإنشائية في أولى محطات براكة الأربع، والتي أصبحت في وقت قياسي ركيزة أساسية لاستراتيجية الحياد المناخي 2050 في الدولة، من خلال دورها المحوري في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة وتسريع وتيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، إلى جانب دورها الأساسي في ضمان موثوقية وكفاءة ومرونة شبكة كهرباء الدولة، وضمان أمن الطاقة للأعوام الـ60 المقبلة وما بعدها.

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