تدشين فعاليات النسخة الثالثة لـ«صيفنا سعادة»

المصدر: عجمان - وام

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تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، دشن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أمس، فعاليات النسخة الثالثة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، الذي يستمر حتى 18 أغسطس القادم، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وعدد من المسؤولين، بجانب مديري الدوائر الحكومية المشاركة في البرنامج والفئات المستهدفة من أبناء المجتمع.

ويحظى البرنامج الصيفي باهتمام متزايد من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على النسختين الأولى والثانية اللتين حققتا نجاحاً باهراً، كما يجد تفاعلاً كبيراً من فئات المجتمع، حيث شهدت الأيام الماضية انطلاق عملية التسجيل بعد تدشين الموقع الرسمي للبرنامج الصيفي وسط اهتمام لافت وتفاعل كبير من الأسر والشباب مع البرامج المقررة في النسخة الثالثة.

وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي في كلمة له خلال حفل الإطلاق أن قيام البرنامج الصيفي لحكومة عجمان في النسختين الماضيتين كان له بالغ الأثر في نفوس المشاركين والمستفيدين من المبادرات والأنشطة، مشيراً إلى أن ذلك النجاح ما كان ليتحقق لولا دعم قيادتنا الرشيدة، ومباركة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي يولي المجتمع أهمية بالغة للارتقاء به في شتى المجالات، وأيضاً رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ومتابعته الدائمة لهذا البرنامج.

وأثنى الشيخ أحمد بن حميد النعيمي على وزارة تنمية المجتمع الشريك الرئيسي للبرنامج، وعلى جميع الشركاء الاستراتيجيين الداعمين، والمؤسسات والدوائر التابعة لحكومة عجمان، شاكراً ما قدموه من جهد كبير في دعم مسيرة النجاح.

وقال: «إن البرنامج الصيفي في نسخته الثالثة سيعمل على مجموعة مختلفة من البرامج والأنشطة النوعية، والتي تخدم مختلف شرائح المجتمع من الأطفال والشباب والأسر، كما سيهتم بالأنشطة المتخصصة لأصحاب الهمم».

من جانبها، تقدمت معالي حصة بنت عيسى وزيرة تنمية المجتمع بوافر الامتنان والعرفان لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على دعم سموه المستمر للبرامج والمبادرات الاجتماعية، وحرصه على تعزيز جهود وزارة تنمية المجتمع في استثمار طاقات مختلف شرائح المجتمع، لما يحقق المنفعة العامة خلال الإجازة الصيفية، عبر خلق الوقت المثمر لمختلف الأعمار.

كما تقدمت بالشكر لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على رعايته الداعمة لإنجاح برنامج «صيفنا سعادة» بنسخته الجديدة للعام الجاري 2022، مشيرةً إلى أن رعايته الكريمة تعكس حرص سموه على الحفاظ على توفير بيئة محفزة لإسعاد الأبناء وأولياء أمورهم على أرض الإمارات بشكل عام وإمارة عجمان بشكل خاص.

وأكدت معاليها أن وزارة تنمية المجتمع تحرص على التواصل مع شركاء البرنامج من مؤسسات الدولة والجهات المعنية لتحقيق الهدف المشترك في تلبية احتياجات ومتطلبات الأسر والأبناء، بما يضمن إكسابهم العديد من المهارات، وإلحاقهم بفعاليات ترفيهية تحوِّل فصل الصيف إلى أوقات ممتعة ومفيدة، ومليئة بالطاقة الإيجابية التي تجعل الإنسان مقبلاً على الحياة بروح معنوية عالية، مشيرةً إلى أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها لتهيئة بيئة مجتمعية يعيش في ظلها الجميع بسعادة وفرح، عبر إطلاق مبادرات ترسِّخ القيم النبيلة من محبة وتسامح يزدهران في مجتمع الإمارات في ظل القيادة الرشيدة التي اتخذت هذه القيم أسلوباً للحياة.

بدوره قال أحمد الرئيسي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبرنامج «صيفنا سعادة»: «إن البرنامج تم وضعه بعد الاطلاع على أفضل الممارسات في صناعة أنشطة وفعاليات ومسابقات متميزة قائمة على العلم والمعرفة والثقافة والتفاعل بين المشاركين، بالإضافة إلى البرامج التطويرية والإبداعية، إلى جانب الرياضة والترفيه في البرنامج لتلبية رغبات كافة الفئات».

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