«رافد» تسجل 37.930 حادثاً طفيفاً خلال النصف الأول من العام الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف عبدالرحمن بن كنون الشامسي، مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة رافد لحلول المركبات، عضو اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة، أن عدد تقارير الحوادث المرورية البسيطة التي تم تخطيطها وإصدارها خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 37.930 حادثاً مرورياً بسيطاً، وذلك من خلال الدوريات المتواجدة على طرق مدن ومناطق الإمارة.

وأوضح الشامسي أن الأسباب الرئيسية للحوادث، جاءت كما يلي: 10٪ عدم الالتزام بخط السير الإلزامي، 60٪ عدم ترك مسافة آمنة، 10٪ الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة، 10٪ الإهمال وعدم الانتباه، و10٪ أخرى.

تطبيق

وأشار الشامسي إلى أن عدد الحوادث التي تم التبليغ عنها من خلال تطبيق رافد 5710 حوادث، وأن متوسط زمن الاستجابة للحوادث بلغ 10.36 ثوان، بانخفاض قدره دقيقة عن متوسط الفترة الزمنية نفسها خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المكالمات الواردة في مركز الاتصال بلغ 90114 مكالمة.

وأكد الشامسي على أهمية أن نعي الدروس التي من شأنها المساهمة في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح وممتلكات الناس، والالتزام بحزمة النصائح والإرشادات والقوانين المرورية، واحترام قواعد وأنظمة المرور والطرق والالتزام بها، والتأكد من أن السيارة في حالة جيدة قبل القيادة.

وعي

وشرح بأن القيادة على الطرقات تتطلب وعياً وتركيزاً، وبأن الطريق ملك الجميع، وبالتالي يجب علينا المساهمة في تأمين طريق آمنة ومناسبة للجميع، وحرية حركة مريحة للجميع بلا حوادث، والحفاظ عليها من دون عرقلة أو إرباك أو إيذاء الآخرين، ومهمة كل واحد منا أن يسهم في التقليل من الحوادث المرورية حفاظاً على حياة وأرواح أفراد الجمهور من سائقين وركاب ومشاة.

ولفت إلى أهمية وضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية والقوانين، والضوابط والإجراءات والتدابير، فمثل هذا الالتزام يسهم في الحفاظ على الجميع، كما أنه يحقق حركة انسياب مرورية سهلة وميسرة، ويحسن من مستويات السلامة المرورية، فانخفاض الحوادث يعتبر مؤشراً إيجابياً على قيام كل سائق بدوره في المساهمة بالحد من حوادث الطرق، وتوفير طرق آمنة للجميع.

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